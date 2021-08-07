В Свердловской области от ковида умерли еще 23 человека

В Свердловской области снова зафиксировано максимальное число смертей пациентов с коронавирусом. На 7 августа оперштаб зарегистрировал еще 23 летальных исхода. Общее число жертв пандемии Covid-19 в регионе составляет уже 4514 человек.

За минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 520 новых случаев коронавируса, в том числе 150 – в Екатеринбурге.

«Состояние 822 госпитализированных оценивается как тяжелое, 490 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 409 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 7014. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщает региональный оперштаб.

За сутки врачи выписали после лечения 450 человек. Больницы остаются переполненными.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 07.08.21

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