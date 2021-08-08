За неделю коронавирусом заболели свыше 3,6 тысяч свердловчан

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 514 случаев Covid-19. Заражения зарегистрированы в 43 муниципалитетах, в том числе в Екатеринбурге – 177 случаев.

Количество пациентов с тяжелым течением болезни не меняется на протяжении двух недель. По данным регионального оперштаба, 836 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 504 – в реанимации и 416 подключены к аппаратам ИВЛ. Также в больницах находятся 7 109 заболевших, состояние которых оценивается как средней тяжести. В регионе зарегистрирован еще 21 случай смерти больных коронавирусом.

Исходя из данных официальной статистики, за семь день в Свердловской области заболели коронавирусом 3 630 человек, 155 жителей умерли от болезни.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 08.08.21

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