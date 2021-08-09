В ДТП на мокрой дороге погибла молодая пара: в их машину врезался грузовик (ФОТО)

19-летние юноша и девушка погибли в ДТП, которое случилось в воскресенье, 8 августа, на трассе Камышлов – Сухой Лог. Молодые люди на ВАЗ-21093 погибли в результате лобового столкновения с грузовым автомобилем Сканиа.

В пресс-службе УГИБДД Свердловской области сообщили, что 57-летний водитель грузовика на криволинейном участке дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в ВАЗ-21093 под управлением 19-летнего водителя. Водитель грузовика не пострадал. Сотрудникам ГИБДД он пояснил, что возвращался из Тюмени. За рулем находился около 6 часов. На криволинейном участке дороги во время дождя на мокром асфальте машину занесло налево, после чего водитель потерял контроль над управлением. Водительский стаж мужчины – 39 лет, имеет 1 административный штраф за нарушение ПДД РФ. Состояние опьянения не установлено.

Водитель ВАЗ-21093 развозил хлеб по магазинам Сухоложского района, его девушка поехала с ним за компанию. У погибшего молодого человека был водительский стаж 3 года, за это время получил 10 административных штрафов за нарушения ПДД РФ.

Сухой Лог, Елена Владимирова

Сухой Лог. Другие новости 09.08.21

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