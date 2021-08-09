В Екатеринбурге начинается последний этап опрессовок

В Екатеринбурге начинается четвёртый этап опрессовок, который станет заключительным перед отопительным сезоном 2021/22 (как правило, последний начинается в середине сентября). С 9 по 13 августа специалисты ЕТК проведут централизованные гидравлические испытания подающих трубопроводов – они будут проводится от насосных станций с 23:00 до 06:00.

«В случае отсутствия горячей воды жителям необходимо обращаться в свои организации жилищно-коммунального хозяйства – управляющие компании, ремонтно-эксплуатационные предприятия и товарищества собственников жилья (УК, РЭМП, ТСЖ)», – предупредили в ЕТК.

Автомобилисткам напомнили не парковать машины в охранных зонах теплотрасс.

«Диагностика теплотрасс – мероприятие, необходимое для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону. По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы», – сказали в пресс-службе энергокомпании.

Тех, кто обнаружит порывы сетей, попросили звонить в Единую диспетчерскую службу по номеру 005 или 222-3-005.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.08.21

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