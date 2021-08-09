К выходным в Екатеринбург вернется жара

В Екатеринбурге в ближайшие выходные снова ожидается жара за 30 градусов. По данным «Гисметео», уже в пятницу воздух прогреется до 27°C, а в субботу будет до +33. В воскресенье температура упадет до 26 °C, но в начале следующей недели снова прогнозируется до 30 градусов тепла.

Эта неделя начнется более прохладно: сегодня около +23 градусов, завтра и в среду – до +21 °C. Несмотря на то, что жара пока спала, горожане жалуются на смог – запах гари ощущается в юго-западном районе, в центре города. Но от метеорологов предупреждений о смоге не поступало.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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