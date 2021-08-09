Министр: смог над Екатеринбургом – это дым от пожаров в Якутии (ФОТО)

Смог, который со вчерашнего дня образовался над Екатеринбургом, – это дым, который принесло ветром из Якутии, где бушуют пожары.

Как уже писал «Новый День», жители города жалуются на едкий дым, который ощущается в разных районах: в центре, на ВИЗе, Юго-Западе. От него першит горло, сложно дышать. Многие предполагают, что это горят торфяники вблизи города. Но оказалось, что причина – в якутских пожарах.

«На территории Свердловской области в настоящее время действует два лесных пожара – в Белоярском городском округе и Камышловском муниципальном районе. Их общая площадь 10 гектаров, пожары контролируемые. Смог – это следствие лесных пожаров в Якутии. На территорию нашей области он зашёл в субботу, и наблюдается также в соседних регионах – в ХМАО, Тюменской области, Пермском крае», – сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 09.08.21

К выходным в Екатеринбург вернется жара. / Россияне начали экономить на похоронных услугах на фоне высокой смертности. / В Екатеринбурге начинается последний этап опрессовок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»