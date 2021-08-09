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Понедельник, 9 августа 2021, 13:51 мск

Новости Екатеринбург

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В больницах Среднего Урала по-прежнему много тяжелых больных с коронавирусом

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 522 новых случая Covid-19. В тяжелом состоянии в больницах лежат стабильно большое количество пациентов – на сегодняшний день 834, из них 502 человека – в реанимации, 431 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 112 093 случая коронавируса, из больниц выписано за это время 103 925. Умерли 4553 человека, в том числе 18 – за последние сутки.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 09.08.21

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