В Академическом День города отметят концертом известного рэпера

В Академическом в этом году снова пройдет День города. Из-за пандемии его проведут в онлайн-формате – специально для этого на проспекте академика Сахарова будет построена телестудия, из которой 14 августа в прямом эфире будет транслироваться телешоу «Академ ТВ». Начало в 14:00.

Организаторы праздника в будущем новом районе города, АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», пригласили известного рэпера Feduk, он даст концерт в прямом эфире на закрытой площадке. А еще в программе – почетные гости, лайфхаки от блогеров и фотографов, кулинарный-мастер класс, который легко повторить на своей кухне, увлекательная детская программа. Каждый час организаторы обещают разыгрывать призы – полезные гаджеты.

А еще в Академическом появится 3D-граффити, создаст его Philippenzo, мастер 3D-живописи с мировым именем, автор сотен работ и обладатель рекорда Книги Гиннесса. Ну а в реале поздравлять горожан с праздником будет Доброкот, с которым любят фотографироваться дети.

Посмотреть трансляцию праздника можно будет на YouTube-канале застройщика и на странице во «ВКонтакте».

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 09.08.21

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