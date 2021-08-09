Почти 200 человек госпитализировано с подозрением на энецефалит

В Свердловской области за весь сезон в больницы были доставлены 189 человек с подозрением на клещевой энцефалит и 550 – с подозрением на клещевой иксодовый боррелиоз. К счастью, диагноз подтвердился не у всех.

Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, за последнюю неделю клещи покусали более 100 человек, а всего с начала сезона пострадали 33 907 человек – это на 10% больше, чем в прошлом году. Из общего числа обратившихся – 6330 детей. А треть всех случаев (по населению в целом) зарегистрированы в Екатеринбурге.

«С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» был госпитализирован 189 человек (в т.ч. 39 детей), что в 1,36 раза выше аналогичного периода 2020 года и на 36% ниже среднемноголетнего уровня. Подтвержден диагноз у 63 человек, в том числе у 8 детей (на момент публикации). С подозрением на клещевой иксодовый боррелиоз было госпитализировано 550 человек, подтвержден диагноз у 117 человек, в том числе у 18 детей», – рассказали в Роспотребнадзоре.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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