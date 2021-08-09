Прививку от Covid-19 будут делать в 12 торговых центрах: пришло рекордное количество вакцины

В Свердловской области на этой неделе прививочные пункты будут работать в 12 торговых центрах в разных городах, в том числе привиться можно в семи ТРЦ Екатеринбурга, в цирке, зоопарке и аэропорту. В регион поступила рекордная с начала кампании партия вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».

В региональном оперштабе сообщили, что вакцина уже распределена по больницам, торговым центрам и другим мобильным пунктам. На сегодняшний день по области первым компонентом привиты 30% или 948 328 человек, закончили курс вакцинации 761 980 человек.

Если вы только собираетесь поставить прививку в ТРЦ, можно заполнить все необходимые документы заранее. Скачать их можно здесь.

С 9 по 15 августа мобильные пункты вакцинации будут работать в следующих точках.

В Екатеринбурге

ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 9 по 15 августа (ежедневно) с 12:00 до 18:00;

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – с 9 по 14 августа (ежедневно) с 10:00 до 15:00;

ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87) – 9, 10 августа с 12:00 до 20:00, с 11 по 15 августа с 10:00 до 20:00;

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – 11, 12 августа с 14:00 до 19:00;

ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – 12 августа с 15:00 до 19:00;

аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 9 по 13 августа (ежедневно) с 13:00 до 19:00;

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – с 10 по 15 августа с 10:00 до 14:00 (ежедневно);

ТЦ «Максидом» (ул. Тверитина, 45) – 11 августа с 16:00 до 19:00;

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 12 августа, с 11:00 до 14:00 (11 августа откроется предварительная запись по тел: (343) 200 20 95);

Екатеринбургский зоопарк (ул. Мамина Сибиряка, 189) – 14 августа с 11:00 до 15:00.

В Асбесте

ТЦ «Небо» (ул. Ленинградская, 26/2) – 9-13 августа (ежедневно) с 12:00 до 19:00, 14-15 августа с 10:00 до 16:00.

В Серове

КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – 9-13 августа (ежедневно) с 9:00 до 18:00, 14 августа с 9:00 до 16:00.

В Нижнем Тагиле

ТРЦ Depo (Свердловское шоссе, 31Б) – 9-13 августа (ежедневно) с 16:00 до 20:00, 14-15 августа с 10:00 до 20:00.

В Сысерти

ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37) – 15 августа с 10:00 до 14:00.

В Полевском

ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) – 14-15 августа с 10:00 до 16:00.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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