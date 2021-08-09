За год в Екатеринбурге полиция поймала восьмерых садоводов-нарколюбителей

За год, с июля 2020 по июль 2021 года, полиция Екатеринбурга зафиксировала восемь случаев выращивания запрещённых растений.

Как сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков, уличённые лица, помимо административной ответственности за культивирование, понесли и уголовное наказание за незаконный оборот наркотиков.

Незаконное выращивание наркосодержащих растений и незаконный оборот наркотиков – это разные вещи, но обычно они сопровождают друг друга. За культивирование будущих наркотиков сесть в тюрьму на срок до двадцати лет можно в случае выращивания в крупном размере, и для каждого растения крупным считается разное количество. Так, например, чтобы получить длительный срок за коноплю, которая впоследствии станет марихуаной, или нарко-грибы, нужно вырастить 20 и более растений. 10 растений мака снотворного и голубого лотоса тоже хватит для лишения свободы. Четыре кокаиновых куста и два мескалиновых кактуса тоже считаются наркотическими растениями в крупном размере.

Если выращивать запрещенные растения в меньшем количестве, то наказание в любом случае получить можно. По УК РФ и Кодексу об административных правонарушениях такому садоводу-нарколюбителю светит либо штраф до 300 тысяч, либо ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.

Как пояснил «Новому Дню» Евгений Крюков, в Екатеринбурге за год было составлено восемь административных протоколов, а все указанные лица привлечены к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Последний такой случай зафиксирован полицией в апреле этого года, тогда 32-летний мужчина пытался скрыться от полицейских, а те нашли в его квартире 20 кустов конопли, оборудование для ухода и 450 грамм наркотиков. После задержания мужчины растения были уничтожены. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу «Новому Дню» рассказали, что наркотические растения сжигают в специализированных местах, а затем составляют соответствующие акты.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 09.08.21

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