В Академическом открыли детский сад в стиле средневекового замка (ФОТО)

Сегодня в Академическом открыли новый детсад – уже завтра сюда придут 400 малышей. Дети будут заниматься в 12 группах, две из которых – ясельные. Внешне он напоминает средневековый замок и занимает площадь почти в 5 тысяч квадратных метров. Здесь есть все необходимое: спортзал, кабинет психолога, музыкальный зал, пищеблок, кабинет врача, процедурный кабинет, кабинет творчества. Все необходимое оборудование уже установлено. Здание строили на принципах государственно-частного партнерства – застройщик района, «РСГ-Академическое», занимался проектировкой здания.

Новый садик находится в квартале «Близкий», где сейчас достраиваются последние дома. И это уже второй детсад в этом квартале. «Детские сады нужны, мы стараемся строить их побыстрее. Квартал еще не закончили – а детсады и школу уже сдали. Я могу однозначно сказать, что дамы, которые проживают в Академическом, они супер-молодцы, рожают в три раза больше, чем в целом по Екатеринбургу. Поэтому детские садики нам как хлеб нужны. Чем больше будет – тем лучше. Это не последний детский сад, который будет сдан в этом году – достраивают детский сад в 9 квартале, рядом с новой школой на 1200 мест», – прокомментировал председатель совета директоров «РСГ-Академическое» Виктор Киселев. Сейчас в каждом новом квартале Академического строятся свои детсады, но рождаемость в районе значительно выше, чем предусмотрено в градостроительных нормативах, поэтому места в детсаду заполнились быстро.

«Квартал пока до конца не заселен, поэтому не могу сказать, хватит ли мест всем детям из «Близкого», но уверяю вас, что не хватит», – добавил Киселев.

«Водить ребенка в такой детский сад – современный, со всем необходимым для того, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, безопасно, развивался, это, конечно же, для любого родителя большое счастье, большая удача. С завтрашнего дня начнет работать новый детский сад в районе Академический – это пятое здание 43-го детского сада, всего в объединённом детском саду уже 1700 человек. Очень важно, что здесь есть две ясельные группы по 25 человек. Стоимость строительства – 284 миллиона рублей, и только 16 миллионов профинансировано из местного бюджета, остальная сумма была выделена из бюджета Свердловской области», – отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который сегодня приехал на открытие детсада.

Как выглядит современный детский сад, смотрите в нашем фоторепортаже.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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