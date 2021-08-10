Пьяная мать с 4-месячным ребенком за рулем чужого авто перепутала педали и сбила пешехода (ФОТО)

В Первоуральске пьяная женщина за рулем чужого Hyundai перепутала педали, выехала на тротуар, сбила пешехода и въехала в забор. Мужчина с переломом ноги госпитализирован. В салоне в момент ДТП находился четырехмесячный малыш – ребенок женщины. А машину, как впоследствии выяснилось, она взяла у матери своего сожителя. Водительских прав у виновницы ДТП не было.

Авария, по данным пресс-службы УГИБДД по Свердловской области, произошла накануне в Первоуральске на улице 50 лет СССР. 35-летняя женщина за рулем кроссовера Hyundai выехала на тротуар, врезалась в металлический забор и сбила 32-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу с переломом ноги.

Приехавшие на место ДТП госавтоинспекторы выявили у женщины признаки опьянения. Результат медосвидетельствования показал 1,130 мг/л выдыхаемого воздуха, что соответствует сильному опьянению. При этом в момент аварии в салоне автомобиля находился 4-месячный ребенок. Он был в детской автолюльке, вероятно, поэтому не пострадал.

Женщина рассказала, что поругалась с сожителем, взяла машину его матери и поехала за молоком. Но перепутала педали и наехала на пешехода. Выяснилось, что водительских прав у нее никогда не было.

«В отношении женщины вынесены определения о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Кроме этого, составлен материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами. Сотрудниками по делам несовершеннолетних составлен материал для привлечения к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», – сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Женщине грозят крупные штрафы либо административный арест. Кроме того, по факту аварии идет дознание, по его результатам будет принято процессуальное решение.

Первоуральск, Анастасия Истомина

Первоуральск. Другие новости 10.08.21

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