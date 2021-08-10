За 30 лет уральские ученые вывели новый сорт крупной сладкой груши (ФОТО)

Уральские селекционеры вывели новый сорт крупноплодной сладкой груши – «Радужная». Его главная отличительная особенность – высокая стабильная урожайность (29,5 ц/га) и крупные по меркам Среднего Урала плоды – в среднем 120 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН».

Новый сорт созревает в конце августа – начале сентября, устойчив к плодовой гнили и грушевому галловому клещу. Дерево средней высоты с широкопирамидальной кроной. Плоды правильной округлой формы – гладкие, зеленовато-желтого цвета с кремовой крупнозернистой, сочной сладкой мякотью. Спелые груши содержат всего 0,3% кислоты, при этом 9,5% сахара и 5,8% витамина С.

«Работа по выведению сорта «Радужная» велась более 30 лет. Прививочный материал перспективного сортообразца получен в 1990 году, в 1992 году он был включен в сортоопыт. В 2007 году отправили заявку на государственное сортоиспытание. И спустя 14 лет сорт был включен в реестр селекционных достижений РФ. Сорт «Радужная» характеризуется хорошей зимостойкостью и, по сравнению с другими сортами груши того же срока созревания, отличается более стабильной урожайностью», – рассказала Галина Тарасова, старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства, соавтор сорта груши «Радужная».

Новый сорт можно будет купить в сентябре на Свердловской селекционной станции садоводства и крупных питомниках Свердловской и Челябинской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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