Возле ЕКАДа обнаружили две свалки – мусор туда везли фурами

Возле ЕКАДа обнаружена свалка, куда мусор свозили целыми грузовиками, а после – вбивали в землю тяжёлой техникой, чтобы нелегальный полигон не был заметен. Об этом рассказали активисты Свердловского отделения РЭО, которые узнали о несанкционированной свалке возле ул. Черняховского, 88.

В течение нескольких месяцев экологи выезжали в рейды на подозрительный участок – и подтвердили информацию о том, что фуры возят мусор, сваливая его в неустановленном для этого месте и нарушая требования природоохранного законодательства. Фото и видео выгрузки отходов активисты РЭО отправили в минприроды Свердловской области.

Так удалось установить, что автомобили принадлежат ООО «Благстройсервис». Схема была следующей – фирма сдавала фуры в аренду физическим лицам, а уже те свозили отходы в неположенные места. Ещё одна свалка обнаружилась возле пятого корпуса на ул. Черняховского, 80. В результате образовалась свалка. «С целью сокрытия правонарушения размещенные отходы незамедлительно буртовались трактором», – рассказали в РЭО.

Проверку по жалобе активистов провела и природоохранная прокуратура – ООО «Благстройсервис», которое является собственником одного из участков земли, где обнаружилась свалка, было вынесено представление на устранение нарушений. По закону устраивать свалку даже на собственном участке нельзя. Обнаружив несанкционированное место размещения отходов, собственник должен ликвидировать его.

Екатеринбург, Елена Сычева

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