Вожатые встали на защиту лагеря, обвиненного в ЛГБТ-пропаганде

В Екатеринбурге продолжаются споры по поводу ЛГБТ-пропаганды в детском лагере, на защиту «дня наоборот» встали свердловские вожатые.

На днях в прокуратуру было подано заявление на лагерь «Салют» в Артемовском с обвинением, что лагерные мероприятия пропагандируют ЛГБТ. Дело в том, что в один из дней лагерной смены вожатые устроили «день наоборот», который помимо всего прочего предполагает переодевание детей в одежду противоположного пола. Один мальчик, не желающий участвовать в мероприятии, нажаловался родителям. Затем ситуацией заинтересовался областной Совет отцов, руководитель которого, Вячеслав Бальцевич, направил запрос в прокуратуру.

«Новый День» связался с Вячеславом Бальцевичем, и выяснил, что руководитель Совета отцов считает «день наоборот» целенаправленной пропагандой ЛГБТ, которая несет опасность для детей и влияет на их психику. В прокуратуре «Новому Дню» сообщили, что запрос Бальцевича будет рассмотрен. Однако вожатское сообщество Екатеринбурга, в том числе и вожатые, входящие в состав студенческих отрядов Свердловской области, выступили в поддержку лагеря и мероприятий с переодеваниями.

«День наоборот – очень старое лагерное мероприятие, – рассказала «Новому Дню» вожатая с одиннадцатилетним опытом Елена О. – Негативно к нему стали относиться только в последние годы. Может быть, каждый относится к этому в меру своей испорченности? Раньше никто не заострял внимание на девичьем платье, ведь день был интересным по другим причинам: кашу подавали в стаканах, а напитки в тарелках, вожатые играли роль детей, а те были вожатыми. Конечно, надевать женское нижнее белье на парней как минимум негигиенично, но вот оттого, что кто-то юбку поверх шорт натянул, никто геем не становился».

В штабе Российских студенческих отрядов «Новому Дню» рассказали, что сейчас у вожатых достаточно жесткие правила. На методической учебе обычно строго проговаривают: никаких мероприятий с переодеваниями – девочки остаются девочками, мальчики мальчиками. Как сообщают методисты регштаба, возможность переодеться в одежду другого пола может подорвать репутацию вожатого в глазах детей, так как сейчас очень распространены идеи сексуальной ориентации не конкретных людей, а целого подрастающего поколения.

«Любое мероприятие несет в себе педагогическую цель, – отметила учительница одной из школ города, а в прошлом вожатая, Татьяна. – Переодевание может разрядить обстановку, дать возможность ребенку перевоплотиться, а может быть, он вообще актером станет. Однако нужно понимать, что продвигать «обязаловку», как и допускать глумление, нельзя, это может повлиять на психику. Дети не сменят ориентацию по щелчку пальцев, конечно, но могут заработать психологические проблемы. А вообще, мне 55 лет, и за свою карьеру я видела случаи, когда парни наряжались в юбки. Им просто хотелось почувствовать себя кем-то другим, и ничего, все выросли, у всех семьи и дети».

Тем не менее, среди вожатых нашлись и те, кто считает обвинения в адрес лагеря справедливыми: «Мальчики, переодеваясь, играют не девочек, а именно геев». «Новый День» провел опрос среди членов педотрядов Свердловской области, и выяснил, что 68% вожатых считают мероприятия с переодеваниями абсолютно нормальными, 21% не считают это нормой, и 11% опираются в данном вопросе на конкретную ситуацию и конкретных детей. В опросе приняло участие 47 вожатых.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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