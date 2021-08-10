Свердловская область досрочно получила 1,7 млрд на расселение аварийного жилья

Сегодня на совещании в резиденции губернатора Свердловской области председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин сообщил, что Средний Урал досрочно получил 1,7 млрд рублей из бюджета фонда на расселение аварийных домов.

«Свердловская область успешно реализует программу расселения. До конца 2024 года нам предстоит расселить почти 20 тысяч человек, живущих в домах, опасных для жизни. Для этого необходимо увеличить темп работы, особенно в следующем году. У нас есть для это финансовые средства, а у Свердловской области – мощный строительный комплекс», – подчеркнул Сергей Степашин. Он также отметил, что в регионе успешно идет программа по замене аварийных лифтов, и к 2024 году Екатеринбург может стать первым городом-миллионником, где их не останется.

О том, что область обратилась в Москву за дополнительными средствами на расселение ветхого жилья, ранее заявлял Евгений Куйвашев. «Мы в Свердловской области большие усилия направляем на выполнение программы по расселению аварийного жилья. Только с 2019 года у нас переселено 5,5 тысячи человек из домов общей площадью почти в 90 тысяч квадратных метров. Мы подали заявку в Фонд на досрочное финансирование программы расселения аварийных домов на 2022-2023 годы, инициатива была поддержана», – цитирует губернатора ДИП.

Всего на 2021 год на реализацию программы по расселению было предусмотрено 2,4 миллиарда рублей, в том числе 2,2 миллиарда из федерального бюджета. Уже в этом году начнется переселение еще 1,9 тысячи человек из жилья площадью почти в 32 тысячи квадратных метров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 10.08.21

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