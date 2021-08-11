В Свердловской области болеют коронавирусом не более 1% привитых жителей

В Свердловской области ведется учет заболевших после прививки от Covid-19. На данный момент таких пациентов не более 1%, сообщил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов сегодня на пресс-конференции. Он отметил, что ни у одной вакцины нет стопроцентной гарантии защиты от заболевания. Но привитые от коронавируса переносят инфекцию в легкой форме и не умирают.

Харитонов отметил, что более 29% свердловчан вакцинировались первым компонентом. Однако эффективность прививочной кампании оценивается по второму компоненту, и тут охват составляет только 25%. В прививочных кабинетах предлагают ставить «Спутник V» и «Спутник Лайт», в небольшом количестве есть препарат «ЭпиВакКорона» и почти отсутствует «Ковивак».

«В Свердловской области остаются высокие цифры заболеваемости. В последнее время мы наблюдаем минимальную стабильность, но без тенденции к снижению. Если говорить о возрастной структуре заболевших, то в третью волну в основном болеют люди от 40 до 60 лет, и чаще стали болеть молодые люди от 20 до 40 лет и дети. Много заболевших и среди людей старше 60 лет, они составляют большую группу пациентов в стационарах. Среди тех, кто тяжело переносит заболевание, – в основном люди, которые имеют отклонения в состоянии здоровья», – заключил Александр Харитонов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 11.08.21

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