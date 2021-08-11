В Свердловской области нужно привить от коронавируса еще полтора миллиона человек

Чтобы остановить распространение коронавируса на Среднем Урале, необходимо привить еще полтора миллиона человек, рассказал сегодня главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. Сейчас вакцинированы двумя компонентами менее 800 тысяч человек, а нужно – свыше 2,3 миллиона.
Свердловская область продолжает бить рекорды по заболеваемости коронавирусом и смертности, потому что пока привито слишком мало населения.
«Мы не достигли процента охвата привитыми. Привитость оценивается по второй прививке. А вторую у нас получили чуть более 24%. У нас не создан сегодня барьер для проникновения коронавируса от больного к здоровому. Поэтому люди будут болеть, пока не создадим хорошую иммунную прослойку», – заявил сегодня на пресс-конференции главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.
Ранее врачи говорили, что нужно привить 60% взрослого населения. Но сейчас, когда стало понятно, что детей разрешат вакцинировать нескоро, этот показатель увеличили до 80%. Сегодня в Свердловской области, по данным Росстата, свыше 2,9 миллиона совершеннолетних, 80% – это 2,32 миллиона. Оба компонента поставили около 800 тысяч. То есть осталось привить еще полтора миллиона человек.
В некоторых группах риска этих показателей удалось достичь. По данным Харитонова, в Екатеринбурге, например, привиты 80% педагогов образовательных учреждений. В ближайшее время перебоев с поставками вакцины в области не прогнозируют.
Екатеринбург, Ольга Тарасова
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