Смертность больных с Covid-19 растет второй день подряд

В Свердловской области второй день подряд растет количество умерших с Covid-19: если вчера оперштаб сообщил о 24 жертвах болезни, то сегодня – уже о 25. Общее число летальных случаев – 4 602.

Состояние 819 госпитализированных оценивается как тяжелое, 509 из них находятся в реанимациях, в том числе 421 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 7 045. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрирован 521 новый случай заболевания коронавирусом, в том числе 198 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 113 132. За сутки выписано 458 человек, их общее число достигло 105 189.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 11.08.21

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