Сегодня ночью над Уралом прольется звездопад – его будет видно даже в городе

Сегодня ночью уральцы смогут увидеть один из самых зрелищных звездопадов – метеорный поток Персеиды. В этом году сложились наиболее благоприятные условия для наблюдения за красивым астрономическим явлением. Свет Луны составит всего 11% после 23 часов вечера, поэтому в небе будут хорошо видны светящиеся линии «звездного» дождя. Кроме того, как обещают метеорологи, ближе к ночи рассеются тучи.

Пик активности Персеид придется в ночь на 12 и 13 августа. В эти даты после полуночи высоко над горизонтом в северо-восточной части неба можно увидеть яркие метеоры. Падающие «звезды» будут заметны даже в городской черте, если в глаза наблюдателя не попадает свет фонарей. В городе можно «поймать» до 10 метеоров в час, за его пределами – до 20-30 метеоров в час, рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Прародительница потока – комета Свифта-Таттла. Последний раз ее наблюдали с Земли в 1992 году, а в следующий раз она вернется только в 2126 году. Обращаясь вокруг Солнца, комета оставляет за собой шлейф пылевых частиц. Каждый август, когда Земля проходит сквозь него, частицы попадают в атмосферу планеты и сгорают, поэтому в небе видны яркие вспышки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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