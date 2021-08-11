Сотрудники ГИБДД задержали фальшивого гаишника

В Екатеринбурге будут судить блогера за ношение формы сотрудника ГИБДД, ее мужчина использовал для создания контента, но его задержали названные коллеги.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, водителя остановили за излишнюю тонировку стекол в автомобиле, и выяснилось, что на нем фальшивая форма сотрудника органов. Молодой человек не раз был оштрафован, в его машине нашли неоплаченные квитанции. Происшествие с незаконным ношением формы рассмотрят в Чкаловском суде, в наказание блогер может получить штраф до 1500 рублей.

Сам мужчина нисколько не расстраивается из-за того, что его поймали. «Было смешно, что меня ловили, как в большом фильме про маньяков и убийц, на трех машинах», – сообщил он «Новому Дню». Он рассказал, что развлекательные видео снимать продолжит, ведь этого ему никто не может запретить.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 11.08.21

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