Власти Свердловской области рассказали, будут ли вводить дистант в школах

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что в данный момент нет необходимости вводить дистанционное обучение в школах – ни в младших, ни в старших классах. Планируется, что 1 сентября все дети начнутся учебу офлайн. Линейки будут проводить по классам, массовых торжеств в честь начала учебного года не будет.

По словам Крекова, опыт обеспечения эпидбезопасности в прошлом школьном году, а также успешно заканчивающаяся летняя оздоровительная кампания показали, что дистант пока не нужен.

«Мы не видим сегодня необходимости в переводе школ на дистанционное обучение. Это касается и 1 класса, и 11 класса. Что касается линеек, они будут проходить по классам, как и в прошлом году. Посторонние люди [родители] будут отсутствовать», – рассказал Павел Креков на сегодняшнем брифинге.

Обязательной вакцинации среди учителей не вводили, добавил заместитель губернатора. Но он не исключает, что директора школ могут перевести непривитых работников на удаленку. «Это могут быть не только учителя, а бухгалтеры, заведующие хозяйством или другой персонал учебного заведения», – пояснил Павел Креков.

Детские сады тоже закрывать не будут. «Единичное количество садов сейчас на карантине. Мы не планируем закрывать детские сады, планируем соблюдение санитарных норм. Если будут вакцинированы педагоги и родители, то распространение инфекции будет ограничено», – пояснил Креков.

Сегодня главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов говорил, что в Екатеринбурге привиты 80% сотрудников образовательных учреждений.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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