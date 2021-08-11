В уральских селах люди охотнее прививаются, чем в городах

В Свердловской области на сегодняшний день вакцину от Covid-19 поставили около 1,1 миллиона жителей с учетом привитых в поликлиниках, подведомственных ФМБА. Это порядка 33-35% всего населения области. Каждый день в регионе двумя компонентами прививаются более 20 тысяч человек, сообщил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

По его словам, люди в сельских территориях гораздо охотнее вакцинируются, чем жители городов. В передовиках – поселки и деревни на севере Свердловской области. В Екатеринбурге процент вакцинированных также выше средних областных показателей. Но миллиона привитых жителей все еще недостаточно для выработки стойкого коллективного иммунитета, поэтому темпы вакцинации, особенно перед началом учебного года, нужно наращивать, подчеркнул Креков.

Вице-губернатор отметил, что больницы, к которым прикреплены небольшие поселки и деревни, имеют около 50% выездных бригад. Холодильного оборудования для хранения вакцин в регионе достаточно. На данный момент в области есть более 150 тысяч доз вакцин, в основном «Спутник V» и «Спутник Лайт». Более 6 тысяч жителей уже прошли ревакцинацию от ковида.

«Благодаря поставкам в ближайшее время, «Спутник Лайт» будет во всех муниципалитетах области. Этот препарат используется не только для ревакцинации, но и для основной вакцинации. Препарат имеет некоторую специфику, в одном флаконе содержится пять доз. То есть вскрывать флакон можно, если вакцинируется сразу несколько человек. Сегодня мы распределяем «Спутник Лайт» в межмуниципальные центры – это больницы так называемого второго уровня. Также однокомпонентный препарат используют выездные бригады, если в небольшом населенном пункте набирается достаточное количество желающих поставить прививку», – сообщил Павел Креков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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