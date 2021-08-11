Вице-губернатор Креков объяснил причину высокой смертности от Covid-19

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков объяснил рост смертности больных коронавирусом распространением более опасного штамма «дельта».

«Сейчас форма ковида более опасная, потому что вызывает достаточно серьезную кислородную зависимость у пациентов. Смертность растет не только в Свердловской области, но и в целом по России и в мире. Но если брать регионы УрФО, то темпы прироста смертности у нас ниже, чем у наших соседей. Это в том числе связано с кислородным обеспечением медицинских коек. У нас есть предприятие, которое вырабатывает кислород, и это позволяет нам решать острые ситуации достаточно нормально. Единственный способ снизить смертность – это увеличить прослойку вакцинированных в области. Привитые люди переносят заболевание намного легче», – сообщил Креков.

Отвечая на вопрос о возможной четвертой волне Covid-19 осенью, вице-губернатор подчеркнул, что речь идет о рисках роста заболеваемости, которые можно устранить, если выполнить три условия: принять меры по эпидбезопасности с начала учебного года, ускорить темпы вакцинации населения и соблюдать все предписанные санитарно-гигиенические нормы. «Если мы выполним все три пункта, то риски подъема заболеваемости не свершатся», – заключил чиновник.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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