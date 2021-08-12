Две девушки пострадали в ДТП, которое устроил их отец (ФОТО)

Две девушки, 14 и 19 лет, пострадали в ДТП: их отец, водитель автомобиля «Сузуки», выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с автомобилем «Тойота Рав 4», после чего «Сузуки» отбросило на стоящий на встречной полосе «Мицубиси Лансер».

Как сообщили в пресс-службе городского ОГИБДД, авария произошла около 20:00 в среду, 11 августа, в Екатеринбурге, на перекрестке улиц Репина и Посадской, напротив дома № 15.

С места ДТП 14-летнюю девушку доставили в ДГКБ № 9, где ее осмотрели врачи. Диагноз – сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. У старшей сестры – тот же диагноз и закрытый перелом скулы.

Отец девушек, 49-летний мужчина с 22-летним водительским стажем, никогда к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекался, ремнем безопасности был пристегнут. Сотрудникам Госавтоинспекции он пояснил, что почувствовал себя плохо, поэтому не заметил, что на перекрестке включился красный сигнал светофора.

Алкогольного опьянения у водителя не установлено, но клинические признаки опьянения при этом наблюдались, в связи с чем он был направлен на обследование с целью установления состояния наркотического или иного токсического опьянения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 12.08.21

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