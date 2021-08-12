Метеорологи предупредили о смоге в Свердловской области и риске лесных пожаров

Синоптики объявили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности в Свердловской области.

«С 20 часов 11 августа до 20 часов 14 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 14 августа», – сообщили в ФГБУ «Уральское УГМС».

Добавим, уральцы заметили неприятную дымку еще в понедельник, тогда причиной этого назвали дым от пожаров в Якутии. Теперь синоптики выдали предупреждение о высокой пожарной опасности и для Свердловской области: лесные пожары возможны 12-13 августа на юго-западе региона.

По последним опубликованным данным «Авиалесоохраны» (на 11 августа), в Свердловской области действовало два лесных пожара общей площадью 9 га.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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