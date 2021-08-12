В Нижнем Тагиле будут судить подростка, который пьяным насмерть сбил пешехода

В Нижнем Тагиле под суд пойдет школьник, который выпил, сел за руль отцовской машины и сбил пешехода. Как сообщили сегодня в пресс-службе облпрокуратуры, по его делу утверждено обвинительное заключение.

Авария произошла 7 ноября 2020 года, когда подсудимому было 17 лет, он учился в 11-м классе. Чуть в пятом часу утра он пьяным сел за руль автомобиля «Шкода Рапид», принадлежащего его отцу, прав у подростка не было. На высокой скорости парень ехал по улице Фрунзе в сторону Космонавтов и сбил мужчину 1954 года рождения, который шел по пешеходному переходу. Мужчина скончался.

Подросток вину полностью признал, суда он дожидается под подпиской о невыезде. По п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. В прокуратуре также отметили, что за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и передачу прав управления машиной «законный представитель обвиняемого привлечена к административной ответственности». Вероятно, речь идет о матери, она заплатила штраф в 15 тысяч рублей. Понес ли какое-то наказание отец подростка, не уточняется.

Нижний Тагил, Людмила Прокофьева

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