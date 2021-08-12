В Ирбите гаишники устроили погоню за машиной с тремя подростками (ФОТО)

В Ирбите сегодня ночью автомобиль с тремя подростками и взрослым мужчиной попал в ДТП, пытаясь улизнуть от машины ДПС. Около двух часов ночи гаишники заметили на перекрестке улиц Советская – Горького автомобиль ВАЗ-21099, за рулем которого был 35-летний мужчина. Его остановили, начали проверять документы, в этот момент водитель нажал на газ и попытался уехать.

Началось преследование, в ходе которого нарушитель сначала врезался в машину гаишников, а потом – в столб. От удара переднюю часть «девятки» смяло, травмы в аварии получил 11-летний мальчик, он госпитализирован с сотрясением мозга. В машине были еще двое подростков, 15 и 16 лет, все дети – из неблагополучных семей. Мальчики, которые ехали сзади, не были пристегнуты, более того, в машине даже не было штатного заднего сиденья.

Водитель с виду был пьян, но от освидетельствования отказался. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, он лишен прав за управление в состоянии опьянения. К административной ответственности привлекался 4 раза, штрафы не оплачены. Теперь на него составлены шесть протоколов: за нарушения правил обгона, невыполнение требования об остановке, оставление места ДТП, управление без прав, отсутствие полиса ОСАГО, управление транспортным средством, эксплуатация которого запрещена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Родители подростков получат штрафы за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Ирбит, Людмила Прокофьева

Ирбит. Другие новости 12.08.21

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