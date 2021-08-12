В Свердловской области умерли еще 24 пациента с коронавирусом

Смертность от Covid-19 в Свердловской области остается на высоком уровне третий день подряд. Согласно данным оперштаба на 12 августа, скончались еще 24 больных НКИ. С начала пандемии от болезни умерли уже 4 626 свердловчан.

В тяжелом состоянии в больницах остаются 814 пациентов с коронавирусом. В том числе 517 человек лежат в реанимациях, из них 407 больных подключены к аппаратам ИВЛ. Более 6,9 тысяч пациентов госпитализированы в состоянии средней тяжести. За минувшие сутки в регионе выявлено 523 случая Covid-19. Большая часть новых заболевших – из свердловских муниципалитетов. В Екатеринбурге коронавирусом за день заразились 126 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 12.08.21

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