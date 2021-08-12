Ко Дню ВВС в музее техники выставили 47-метровый бомбардировщик (ФОТО)

В Верхней Пышме в музейном комплексе УГМК ко Дню Военно-воздушных сил появились два новых экспоната. 47-метровый бомбардировщик «Бизон» – один из трех существующих в мире – будет самым крупным во всей экспозиции, его доставляли на Урал на десяти автомобильных тралах. А рядом разместили истребитель МиГ-15УТИ – на таком самолете ушли в свой последний полет летчик-космонавт Юрий Гагарин и его инструктор Владимир Серегин.



Как рассказали в музее УГМК, первый дозвуковой реактивный стратегический бомбардировщик М-4 – «Бизон» – установили перед выставочным центром «Крылья Победы». Самолет привезли в Верхнюю Пышму из Москвы в разобранном виде, а сборка заняла два месяца. Это будет самый большой экспонат во всем музейном комплексе. Длина «Бизона» – 47 метров, а размах крыла превышает 50 метров. Сегодня в мире осталось всего три таких самолета. Они были созданы в конструкторском бюро Мясищева в начале 50-х годов прошлого века для доставки водородной бомбы на территорию вероятного противника.

Рядом с гигантским «Бизоном» разместили истребитель МиГ-15УТИ. Точно на таком самолете ушли в свой последний полет летчик-космонавт Юрий Гагарин и его инструктор Владимир Серегин.

«МиГ-15УТИ – это учебно-тренировочная версия МиГ-15. Советский самолет отличился в начале 50-х в Корее. Он одержал верх в противоборстве с американскими истребителями. На фюзеляже нового экспоната стоит автограф военного летчика Евгения Пепеляева. В небе над Кореей он сбил два десятка самолетов противника», – рассказали в музее.

М-4 или «Бизон» посетители смогут посмотреть только на расстоянии, а вот МиГ-15 УТИ можно будет потрогать, а если приехать в музей 14 августа, – то даже забраться в кабину.

В ближайшую субботу, 14 августа, в Музейном комплексе УГМК отметят День Военно-воздушных сил России. В честь этого на открытой площадке будут демонстрироваться не только музейные экспонаты, но и современная специальная техника, которая обслуживает военные самолеты авиабазы Кольцово – топливозаправщики, аэродромные пусковые агрегаты и другие. Кроме того, офицеры аварийно-спасательной службы челябинского авиаполка ВВС РФ и специалисты аварийно-спасательного отряда «Росавиации» продемонстрируют специальное оборудование.

В 11 часов пройдет концерт ансамбля песни и пляски Центрального военного округа, а в 12 часов на площадку перед музеем десантируются парашютисты. После этого военные повара будут кормить посетителей солдатской кашей из полевой кухни. С 13.00 начнутся розыгрыш призов по приобретенным билетам, викторины от Музейного комплекса и компании «Уральские авиалинии».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 12.08.21

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