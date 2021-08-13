Администрация Серова взялась за ремонт аварийного моста после обращения партии «Новые люди» (ФОТО)

В городском парке культуры Серова полным ходом идет ремонт пешеходного моста. Работа закипела после того, как к его аварийному состоянию привлек внимание сторонник партии «Новые люди» Ярослав Бородин. Он поддержал неравнодушных горожан, которые неоднократно жаловались властям на проблему, и опубликовал фото и видео аварийного моста в соцсетях.

«Наши дети и взрослые рыбачат на мосту и под ним, а еще многие приезжают из города. Помогите, восстановите мост, ведь кто-то может травмироваться», – писали жители Серова в паблике администрации городского округа.

Сейчас уже идет замена деревянного настила моста и поперечных балок. В ближайшее время работы завершатся, и мост будет полностью безопасным. Ярослав Бородин со своей стороны обещает проконтролировать качество ремонта и рассказать серовчанам о результатах личной проверки.

В том, что ремонт в парке жизненно необходим, активист убедился, когда совершал поездку по северным городам Свердловской области. По словам общественного деятеля, мост – лишь одна из проблем, за решение которой уже взялись. Это хороший кейс диалога с властями, подобный механизм можно использовать и для решения других проблем.

Эти места для Ярослава Бородина родные, и о том, как администрация реагирует на обращения граждан, он знает не понаслышке: «Я уехал из Серова лет тридцать назад, но до сих пор здесь ничего не изменилось. Пришло время менять облик города. Это касается не только пешеходного моста. Внешний вид улиц и парков, в целом городская инфраструктура давно требуют хозяйского отношения. Я уверен – вместе мы сможем многое сделать для Серова. Люди должны жить в красивом городе», – говорит Бородин.

Серов. Другие новости 12.08.21

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