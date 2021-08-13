Свердловская область провалилась в рейтинге «цифровой зрелости»

Минцифры представило рейтинг регионов по «цифровой зрелости». Свердловская область попала в список из 14 регионов-аутсайдеров, где цифровизация развита хуже всего. Наряду со Средним Уралом в этом списке также – Адыгея, Дагестан, Еврейская автономная область, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Крым, Омская область, Северная Осетия, Ставропольский край, Удмуртия, Чечня и Чукотский автономный округ.

Большинство регионов страны – 62 – оценены как средние по «цифровой зрелости». Высокие оценки заработали Белгородская и Липецкая области, Москва, Московская и Нижегородская области, Татарстан, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Как сообщает «Коммерсантъ», оценивалось развитие пяти секторов: здравоохранение, образование, госуправление, развитие городской среды, транспорт и логистика. «Цифровую зрелость» рассчитывали по трем компонентам: численность специалистов, интенсивно использующих информационно-коммуникационные технологии, расходы организаций на внедрение и использование современных цифровых решений, третий показатель – достижение целевого значения 2030 года в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, энергетической инфраструктуре, финансовых услугах, здравоохранении, государственном управлении.

Добавим, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее раскритиковал работу свердловского правительства из-за проблем с «Госуслугами»: через этот сервис невозможно было записаться на вакцинацию. Добавим, в поликлинику к врачу в Свердловской области также записаться через «Госуслуги» было проблематично, а так как в пандемию телефоны больниц перегружены, людям приходилось стоять живую очередь в регистратуру.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 13.08.21

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