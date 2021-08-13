Накануне Дня города мэр Екатеринбурга посетил могилу Василия Татищева

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в преддверии Дня города посетил могилу одного из основателей столицы Урала – государственного деятеля Василия Татищева, похороненного в Подмосковье.

О своей поездке Алексей Орлов рассказал на странице в Instagram: «Найти могилу непросто. Сначала нужно проехать 70 километров от Москвы до Солнечногорского района, затем добраться до посёлка Шахматово, потом прошагать ещё пару километров по лесной дороге, преодолеть два оврага, подняться по узкой тропинке и выйти к маленькому кладбищу в лесу, где и похоронен Василий Никитич. Этот путь я прошел вместе с нашими земляками, представителями «Уральского землячества» в Москве. Был по-настоящему тронут их отношением к Екатеринбургу и к памяти основателя нашего города».

Глава Екатеринбурга также напомнил своим подписчикам, что последние годы жизни Василий Татищев был в опале и жил под стражей в своем имении в селе Болдино Дмитровского уезда Московской губернии. В июле 1750 года он скончался и был похоронен неподалеку, рядом с могилой родителей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 13.08.21

За сутки в Свердловской области скончались 28 больных с Covid-19. / Глава Автодора оценил, когда начнутся работы на свердловском участке трассы Казань – Екатеринбург. / В Первоуральске кандидата в заксо снимают с выборов из-за недоверия к подписям избирателей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»