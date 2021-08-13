Заготовка кормов для скота идет в два раза медленнее, чем в прошлом году

Заготовка кормов для скота в хозяйствах Свердловской области идет в два раза медленнее, чем в прошлом году.

Из оперативной сводки регионального МинАПК следует, что к 13 августа заготовлено только 95 965,9 тонн сена, или 44% от плана. В прошлом году к этой дате план по сену был уже выполнен на 88,5%. Сенажа заготовлено 560 354,4 тонн, или 61,2% от плана. 13 августа 2020 года этот показатель равнялся 87,4%. Всего на одну условную голову скота заготовлено 13,8 центнеров кормовых единиц, год назад – 22,9.

Снизилась и урожайность зерновых – с 28,5 до 16,1 ц/га. Впрочем, пока обмолочено только 15% площадей.

Как уже сообщал «Новый День», 22 июля в Свердловской области был введен режим ЧС из-за засухи. Режим чрезвычайной ситуации был введен сразу в 39 муниципальных образованиях. Областному министру сельского хозяйства Артему Бахтереву было поручено оценить все последствия от засухи и обратиться за помощью в правительство России, так как ущерб превышал 4 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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