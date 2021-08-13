Известные артисты, спортсмены и горожане поздравляют в соцсетях Екатеринбург с 298-летием

Известные музыканты, спортсмены и артисты поздравили Екатеринбург с Днем города. Все это происходит в рамках конкурса, объявленного главой Екатеринбурга Алексеем Орловым на официальной странице в Instagram.
Ролики с поздравлениями записали Ани Лорак, Валерий Меладзе, Леонид Агутин, Андрей Баринов, Сергей Галанин и весь состав команды ФК «Урал», сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации уральской столицы.
В конкурсе приняли участие и жители Екатеринбурга самых разных возрастов. Десятки роликов с хештегом уже опубликованы в Instagram.
Напомним, Алексей Орлов предложил жителям уральской столицы записать ролики, где они поздравляют Екатеринбург и земляков с праздником, и выложить на своих страницах в социальных сетях с хэштегом #ЕКАТЕРИНБУРГУ298.
«Итоги конкурса еще не подведены, поэтому у каждого, кто хотел лично поздравить столицу Урала с Днем рождения, есть возможность сделать это через социальные сети», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города.
Екатеринбург, Елена Васильева
Екатеринбург. Другие новости 13.08.21
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