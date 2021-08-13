Шеремет заявил о закрытии новостей «9 ½». Программа выходила почти 27 лет

Основатель Телевизионного агентства Урала (ТАУ) и новостной программы «9 1/2» Иннокентий Шеремет заявил, что закрывает свой проект на 27-м году его существования.

«Новости «Девять с половиной» – всё((( С тяжелым сердцем вынужден принять решение о закрытии Телевизионного Агентства Урала и новостей «Девять с половиной» – до 1 сентября, до 27-й годовщины ТАУ мы ещё, наверное, дотянем, а потом всё… Проблемы, как у большинства российских средств массовой информации, у нас были уже очень давно, много лет, до сих пор как-то и что-то удавалось заткнуть и решить, но теперь всё… Деньги закончились бесповоротно и взять их уже больше негде», – написал Шеремет на своей странице в фейсбуке.

В финансовых сложностях журналист обвинил пандемию коронавируса, которая, по его словам, еще полтора года назад полностью уничтожила для телевидения весь рекламный рынок. Он также признался, что ТАУ надеялось на помощь государства, но не получило ее.

Элеонора Расулова, управляющая ОТВ и «Четвертого канала», на которых сейчас выходят новости Иннокентия Шеремета, сообщила «Новому Дню», что к следующему телевизионному сезону на ОТВ готовятся сразу несколько новых телепроектов. Их презентация состоится в сентябре.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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