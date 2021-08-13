РЖД продали под застройку участок площадью 17,5 га в центре Екатеринбурга

ОАО «РЖД» продало с аукциона имущественный комплекс бывшего грузового двора станции Екатеринбург-Товарный. Он расположен на 17,5 гектарах в центральной части Екатеринбурга (в границах улиц Челюскинцев, Героев России и Беринга) и включает 63 объекта недвижимого имущества нежилого назначения.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, грузовая работа на объекте была прекращена решением Федерального агентства железнодорожного транспорта в 2014 году и перераспределена на другие станции Екатеринбургского транспортного узла.

Участок был продан за 3,8 млрд рублей при начальной стоимости в 2,3 млрд рублей. Победителем аукциона стал Специализированный застройщик «Синара-Девелопмент».

«Микрорайон перспективен для жилой и общественно-деловой застройки в соответствии с лучшими практиками формирования комфортной городской среды. Для нас это самая ожидаемая и крупнейшая сделка 2021 года по непрофильному имуществу», – подчеркнул заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Плутник.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 13.08.21

Называющая себя «ангелом света» женщина пыталась убить двухлетнего сына. / Старинный особняк на ВИЗе обносят забором: бывший памятник архитектуры начал разваливаться (ФОТО). / Нет врачей, оборудования, нормальных помещений: главы городов рассказали о состоянии медицины в уральской глубинке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»