В Свердловской области от коронавируса умерли еще 24 человека

На Среднем Урале сохраняется высокая смертность от коронавируса. За последние сутки умерло еще 24 человека, всего пандемия унесла жизни 4 678 уральцев. Выявлено 524 новых случая коронавируса, общее число случаев за все время пандемии – 114 704.

«Состояние 819 госпитализированных оценивается как тяжелое, 520 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 415 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 6 869. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 14.08.21

Старинный особняк на ВИЗе сносят (ФОТО). / В Свердловскую область поступило еще 50 тысяч доз вакцины. / В Екатеринбурге открылся фестиваль «Атмосфера»: как выглядит сад на месте парковки (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»