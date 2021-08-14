В Верхней Пышме отметили День ВВС России

В Верхней Пышме на площадке у музея авиации сегодня прошло празднование Дня военно-воздушных сил Российской Федерации «Крылья Родины».

Десант с флагами России, Верхней Пышмы, Свердловской области и ВВС приземлился на площадке перед музеем авиации «Крылья Победы». Гостей праздника поздравили и артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Их выступление было организовано в кузове исторического фронтового грузовика ЗИС-5.

Желающие могли ознакомиться со специальной техникой, которая обслуживает военные самолеты и вертолеты авиабазы Кольцово – это топливозаправщики, аэродромные пусковые агрегаты и пожарные машины.

Рядом разместилась выставка оборудования и снаряжения поисково-спасательных служб Росавиации и Челябинского авиаполка ЦВО. Гостям продемонстрировали надувной плот, который в ситуации аварийного приводнения может спасти экипажу жизнь. Большой популярностью пользовались защитные шлемы летчиков. Свой личный ЗШ с уникальной боевой раскраской продемонстрировал и директор Музейного комплекса УГМК генерал-лейтенант запаса Виктор Севостьянов.

«Этот год в нашем Музейном комплексе мы называем авиационным. В мае открылся музей авиации «Крылья Победы», где собраны самолеты времен Великой Отечественной войны. К празднованию дня ВВС мы закончили сборку двух уникальных советских самолетов начала реактивной эры в авиации – это истребитель МиГ-15УТИ и стратегический бомбардировщик М-4. До конца года к нам поступят еще несколько реактивных самолетов. Авиационная составляющая растет как никогда!» – рассказал директор Музейного комплекса УГМК Виктор Севостьянов.

Реставраторы завершили сборку двух новых экспонатов, имеющих непосредственное отношение к истории военной авиации СССР, накануне праздника. На открытой площадке можно увидеть первый дозвуковой реактивный стратегический бомбардировщик М-4, получивший в армиях стран-членов НАТО прозвище «Бизон». Он был создан в КБ Мясищева в начале 50-х годов прошлого века для доставки водородной бомбы на территорию вероятного противника. Рядом с «Бизоном» разместили истребитель МиГ-15УТИ. Именно на таком самолете ушли в свой последний полет летчик-космонавт Юрий Гагарин и его инструктор Владимир Серегин. На фюзеляже нового экспоната стоит автограф военного летчика Евгения Пепеляева. В небе над Кореей он сбил два десятка самолетов противника.

Одна из музейных фотозон была организована как раз у нового экспоната. Посетители могли заглянуть в кабину истребителя и сделать фото на память в шлеме пилота. На праздничной площадке работали полевая кухня и мобильный хлебозавод, где каждый желающий мог попробовать свежеиспеченный солдатский хлеб и гречневую кашу с мясом. В соседнем павильоне молодые люди призывного возраста могли пройти отбор на службу по контракту.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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