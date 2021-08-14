В Академическом в День города нашли «золото» (ФОТО)

Екатеринбург сегодня празднует 298-летие. Одной из главных площадок стал Академический. И территория района преобразилась – в будущем новом районе города появилось граффити с 3D-эффектом, которое создал художник Philippenzo. Его работы есть на улицах городов Голландии, Италии, США, Колумбии и многих других стран, а теперь – и в Академическом, где он изобразил кирку и золото в стене.

Картина находится под мостом через Патрушиху, рядом с Преображенским парком. Стритартер работал по ночам, граффити он закончил только сегодня. И уже заметен интерес местных жителей, которые останавливаются, чтобы получше рассмотреть картину и сфотографироваться рядом. Чтобы заметить 3D-эффект, надо смотреть под определенным ракурсом – место, откуда это стоит делать, отмечено.

«Я создавал интерактивный сюжет, с которым каждый может повзаимодействовать, а не просто сфотографировать. Рисунок связан с Уралом, с горнодобывающей промышленностью, можно поучаствовать и ощутить себя горняком , добывающим полезные ископаемые», – пояснил свой замысел в студии «Академического» Philippenzo. Он дал совет тем, кто сам хочет рисовать на стенах: искусство от вандализма отличается прежде всего осмысленностью, если хочется просто отметится, показать, что можешь напшикать баллончиком, то, наверное, от художеств лучше воздержаться. А если есть какая-то задумка, то стоит попробовать. «Екатеринбург я очень люблю, здесь уже в третий раз, постоянно участвую в фестивале «Карт-бланш». А в Академическом впервые, он уютный, симпатичный, мне нравится. Спасибо, что пригласили», – добавил стритартер.

Фотографироваться жители и гости района могут не только рядом с граффити, организаторы праздника для жителей и гостей района подготовили фотозону – она находится рядом с телестудией, на Сахарова, 57.

Из-за пандемии сегодняшние мероприятия проходят онлайн, в Академическом подготовили интересную программу – эфир идет на Youtube-канале, на странице VK и на сайте района. Горожан с праздником поздравил председатель совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Киселев, а губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов прислали видеообращение и телеграмму. Главное событие дня состоится вечером.

Ежегодно Академический приглашает популярных музыкантов, этот год не станет исключением. С 19 часов начнется концерт известного рэпера FEDUK. Он выступит на закрытой площадке в Екатеринбурге, площадка обеспечит качественный звук, который услышат все зрители трансляции праздника. Но интересная программа запланирована на весь день. Так, в эфире Академического пройдут встречи с популярными блогерами, проведут мастер-классы и разыграют ценные призы. Чтобы выиграть электросамокат, Apple Watch, Bluetooth-наушники или автограф от FEDUK, надо дозвониться до студии «Академ ТВ» и правильно ответить на вопросы ведущих.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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