Лучницу Перову поздравили на главной площади Екатеринбурга

Сегодня в Екатеринбурге на Площади имени 1905 года начал работу фестиваль ландшафтного дизайна «Атмосфера», в рамках которого пройдут и спортивные мероприятия. Так, сегодня участники поздравляли с серебром призерку Олимпийских игр в Токио Ксению Перову, которая взяла медаль в командном турнире по стрельбе из лука. Встреча с ней прошла в презентационном павильоне Всемирного саммита спорта и бизнеса «СпортАккорд», который недавно перенесли на май 2022 года. Перову юные уральские спортсмены – они вручили лучнице лавровый венок.

В свою очередь, Ксения вручила золотые значки тем, кто сдал комплекс ГТО, – спортсменам из Екатеринбурга, Богдановича, Алапаевска и Нижнего Тагила. Мероприятие завершилось фото- и автограф-сессией.

Екатеринбург, Елена Сычева

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