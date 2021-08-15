В Первоуральске пьяный водитель с восьмимесячным ребенком в салоне попал в ДТП

В Первоуральске накануне вечером водитель «Шевроле» врезался в «Фольцваген Таурег», который ехал перед ним. В салоне седана была женщина с восьмимесячным ребенком на руках. После приезда на место аварии гаишников выяснилось, что виновник ДТП был мертвецки пьян – проверка показала 2,308 мг/л в выдыхаемом воздухе, это очень много.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, пьяный водитель, 35-летний житель Первоуральска, никаких травм в аварии не получил. И ранее его уже лишали прав на пьяную езду. После аварии госпитализировали сожительницу водителя, она находится в больнице Екатеринбурга. Также в машине находилась 31-летняя женщина, которая на руках держала свою 8-месячную дочь. Девочку доставили в больницу Первоуральска. По счастью, она не получила серьезных травм, ее отпустили домой после осмотра. Мать ребенка получила протокол по по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В момент аварии все трое взрослых были пьяны.

Первоуральск, Людмила Прокофьева

Первоуральск. Другие новости 14.08.21

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