На Среднем Урале за сутки от коронавируса скончались 26 человек

В Свердловской области снова очень высокий показатель смертности от коронавируса – за сутки скончались 26 человек. С начала пандемии от этой инфекции погибли буде 4 704 человека.

Зарегистрировано 526 новых случаев заболевания. Из них в Екатеринбурге – 106, остальные приходятся на города области. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 115 230.

«Состояние 789 госпитализированных оценивается как тяжелое, 499 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 419 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 6 883. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 15.08.21

В Первоуральске пьяный водитель с восьмимесячным ребенком в салоне попал в ДТП. / Лучницу Перову поздравили на главной площади Екатеринбурга. / Молодая женщина, чуть не убившая двухлетнего сына, арестована до 12 октября. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»