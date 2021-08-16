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Понедельник, 16 августа 2021, 10:02 мск

Новости Екатеринбург

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На Средний Урал вернулась жара

Жаркое лето на Среднем Урале продлится еще как минимум неделю. По прогнозу свердловского гидрометцентра, в период с 16 по 20 августа на территории региона температура воздуха днем составит +22…+27 градусов, по ночам будет прохладнее – от 10 до 16 градусов тепла. Осадков не ожидается. Причиной потепления стал пришедший с севера антициклон, который пополняется теплым воздухом южных морей и Ближнего востока.

В Екатеринбурге в ближайшие дни будет облачно, но жарко. Температура днем может подниматься до +31, а ночью держаться на отметке +14…+17 градусов. В этом году август в Екатеринбурге теплый, отмечают метеорологи. Средняя температура воздуха с начала месяца +19,2 градуса, что на 1,7 градуса выше нормы. Самая низкая температура (+9,9) была зафиксирована 7 августа, самая высокая (+34,5) – 4 августа.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 16.08.21

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