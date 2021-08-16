Алексей Орлов рассказал о будущем площади 1905 года, опрессовках и наказании для гряземесов

Глава города Алексей Орлов в очередном выпуске газеты «Вечерний Екатеринбург» традиционно ответил на самые острые вопросы граждан.

Одной из таких тем стало будущее площади 1905 года, которая в рамках фестиваля ландшафтного дизайна «Атмосфера» превратилась в пышный сквер. По словам мэра, идея с ландшафтным парком ему очень понравилась. «Красиво, смело, необычно! Но сад свернём в конце августа, как того требуют сроки проведения фестиваля. Вместе с тем надо понимать: не дело, когда предназначение главной городской площади низводится до уровня обычной автостоянки, – отметил Орлов. – Положение мог бы исправить подземный паркинг, но не всё так просто, поскольку на площади были обнаружены дореволюционные захоронения священнослужителей. Есть вопросы и с точки зрения развития метро – здесь должен разместиться вестибюль одной из новых станций». Глава города также напомнил, что зимой на площади располагаются ледовый городок и главная ёлка, 9 Мая по ней проходит парад Победы. Кроме того, в течение года проводятся ярмарки выходного дня и различные концерты, в том числе приуроченные к знаменательным датам – как общероссийским, так и городским. Алексей Орлов обещал, что администрация города обязательно рассмотрит перспективы центральной площади.

Еще один вопрос, который волнует горожан, – можно ли во время опрессовок обойтись вообще без отключения горячей воды. Глава города рассказал, что в этом году опрессовки проводились в четыре этапа и завершились в середине августа. На четвёртом, завершающем, этапе Екатеринбургская теплосетевая компания старалась диагностировать трубопроводы повышенным давлением без отключения горячей воды. «В некоторых районах ограничения вводят управляющие компании, чтобы избежать повреждений на сетях. Как правило, такие перебои длятся недолго. Конечно, если в ходе опрессовок на сетях вскрываются слабые места, то кран перекрывают», – пояснил Орлов. – Но специалистам удавалось оперативно, в рабочем режиме, устранять повреждения. Поэтому для многих жителей вопрос горячего водоснабжения был не столь острым, как в прошлые годы. Энергетики за текущий сезон наработали хороший опыт, и в дальнейшем такую практику закрепят. Есть основания рассчитывать, что опрессовки будут проводиться без дискомфорта для горожан».

Еще одна больная для города тема – водители, которые паркуются на газонах, а потом разносят грязь по дорогам. Решить эту проблему, считает Орлов, можно, если на законодательном уровне расширить полномочия квартальных инспекторов, ведь именно они отвечают за самые насущные вопросы: состояние дворов, парковок, детских площадок и так далее. «Уверен, законодательное собрание Свердловской области уже этой осенью примет соответствующие поправки. И тогда квартальные инспекторы смогут без лишних проволочек наказывать, в том числе и нерадивых автовладельцев», – заявил Орлов. Тем же квартальным можно сообщать о свалках мусора во дворах. Еще один способ избавиться от свалки – обратиться в Инспекцию охраны окружающей среды Екатеринбурга, которая на регулярной основе проводит мониторинг мест несанкционированного размещения отходов. В этом случае информацию с обязательным указанием адреса необходимо направить на электронную почту ecolog@isnet.ru. Также о свалке можно сообщить региональному оператору «Спецавтобаза» на горячую линию: 8 800 775 00 96.

Также Алексей Орлов ответил на вопрос о судьбе школы №40: «Школа №40 на основании решения надзорных органов была закрыта распоряжением Департамента образования Екатеринбурга. Износ здания таков, что там опасно находиться. Школа включена в муниципальную программу по созданию новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы. Уже есть проектная документация. В июне 2021 года была направлена очередная заявка на финансирование и получен положительный ответ. Поэтому сейчас готовится документация для проведения торгов на строительство. Подрядчик будет определён, и мы планируем, что зимой строительство начнётся. Плановый срок окончания – 2023 год».

На вопрос о дорожных работах в районе озера Шарташ мэр ответил: «На Шарташе город выполняет свою часть обязательств по реализации большого проекта, который инициировал губернатор Свердловской области. Мы занимаемся подъездными путями и парковочными пространствами. Сейчас специалисты обновляют подъезды к лесопарку на пяти участках: с улицы Проезжей, с Егоршинского подхода, со стороны Каменных Палаток, а также от посёлка Пески и микрорайона Изоплит. Я лично проинспектировал объекты и поставил задачу подрядной организации завершить все работы не позднее 25 августа».

Кроме того, глава Екатеринбурга рассказал, что в 2021 году в городе запланировано построить, реконструировать и модернизировать сети уличного освещения общей протяженностью свыше 13 километров. Будет установлено 456 опор освещения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 16.08.21

Дмитрий Ионин может сняться с выборов в Госдуму по Березовскому округу. / Север области – Куйвашеву: «Вы раньше не знали об этих проблемах? Или только накануне выборов?». / Новый мусорный полигон в Нижнем Тагиле может влиять на питьевую воду. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»