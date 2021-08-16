«Мегафон» выпустил рекламный сериал с участием Брюса Уиллиса

Мобильный оператор «Мегафон» задействовал в своей рекламе голливудскую звезду Брюса Уиллиса. Актер принял участие в съемках, не покидая своего дома. Это стало возможным благодаря новым технологиям.

Как сообщили в пресс-службе компании, образ Брюса Уиллиса был создан с применением технологии генерации лиц на основе нейросетевых алгоритмов. Нейросеть обучалась на фильмах «Крепкий орешек» и «Пятый элемент», отсмотрев 34 тысячи кадров с участием известного актера.

В многосерийном блокбастере от «Мегафона» напарником Брюса Уиллиса стал популярный российский комик Азамат Мусагалиев. По сюжету их герои – спецагенты, которые оказываются в различных ситуациях, близких каждому абоненту. Каждая серия фильма – законченный эпизод с продвижением отдельного продукта «Мегафона». Первый эпизод посвящен новому тарифу «Первый семейный», который позволяет без абонентской платы общаться с близкими бесплатно и безлимитно при любом балансе. Режиссером первого ролика стал Илья Найшуллер.

«Мне понравилась точность, с которой получился мой персонаж. У меня отличный напарник, режиссерская работа также на высоте. Получился мини-фильм в привычном мне жанре комедийного боевика. Для меня это прекрасная возможность вернуться в прошлое. Нейросеть обучалась на контенте времен «Крепкого орешка» и «Пятого элемента», поэтому мой герой похож на образы тех лет. С появлением современных технологий, даже находясь на другом континенте, я мог общаться, работать и участвовать в съемках. Это очень новый и интересный опыт, я благодарю всю нашу команду», – прокомментировал Брюс Уиллис.

«Для меня это первый подобный опыт съемок с использованием технологии генерации лиц. Я впечатлен результатом и тем, насколько сегодня технологии меняют и облегчают привычные процессы. В первой серии мы с Брюсом попадаем в сложную ситуацию: в результате шпионских интриг мы потерпели поражение, и только новое предложение от «Мегафона» помогает нам найти выход из ситуации. Впереди зрителей ждут новые серии, в которых моя находчивость и харизма Брюса не раз спасают мир», – отметил Азамат Мусагалиев.

«Новый подход к рекламе, создание качественного сериала вместо традиционных форматов станет очередным изменением, выделяющим наш бренд на рынке, и поможет нам стать еще ближе к нашим клиентам. Мы проанализировали потребности абонентов и выяснили, что важнейшими ценностями для них являются справедливость, надежность и выгода. Эти ценности уже находят отражение в наших продуктах, в частности, в линейке #БезПереплат. Уверен, формат сериала с дуэтом напарников очень точно передаст все преимущества «Мегафона», – рассказал коммерческий директор компании Влад Вольфсон.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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