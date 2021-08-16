В Свердловской области очередной ковидный рекорд – 529 новых случаев в сутки

Свердловская область обновила суточный максимум по заболевшим коронавирусом. На 16 августа в регионе выявлено 529 новых случаев Covid-19. Заражения регистрируются в 50 муниципалитетах, в Екатеринбурге зарегистрировано 130 заболевших за минувшие сутки.

По данным оперштаба, 853 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии: 512 лежат в реанимациях, в том числе 405 больных подключены к аппаратам ИВЛ. Более 6,8 тысячи пациентов находятся в больницах в состоянии средней тяжести. Остальные заболевшие чувствуют себя удовлетворительно.

Смертность от Covid-19 остается на высоком уровне. За сутки оперштаб зарегистрировал еще 25 летальных исходов. Всего с начала пандемии от болезни скончались 4 729 свердловчан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 16.08.21

«Мегафон» выпустил рекламный сериал с участием Брюса Уиллиса. / Отвергнутый мужчина проник к возлюбленной через окно и убил соперника. / Алексей Орлов рассказал о будущем площади 1905 года, опрессовках и наказании для гряземесов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»