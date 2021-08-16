Академический отметил День города концертом известного рэпера и розыгрышем призов (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург отметил свое 298-летие. Из-за пандемии практически все мероприятия проходили онлайн, но одной из крупных и интересных площадок стал Академический.

Онлайн-празднование здесь началось в 14 часов, для этого в районе специально соорудили телестудию, откуда вели эфир Даниил Макеранец и Ксения Анташова, еще один ведущий – Егор Панин – в течение всего дня общался с жителями и гостями Академического в Преображенском парке.

К слову, в этот день в парке, как и во все другие недели лета, проходил субботник. Председатель совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Киселев, возвращавшийся с субботника, рассказал, что обсудил с жителями, где ставить скульптуру Хозяйка Медной горы, и поздравил всех зрителей не только с днем города, но и с тем, что Академический получил статус нового района города.

«Поздравляю всех жителей Академического с этим статусом, мы долго к этому шли. Всего спустя 12 лет после того как мы сдали первый дом, мы получили статус района. Это в новой истории России первый район, нигде в России такого не было. Мы добились этого с помощью наших жителей, ну и, конечно, нам помогали и правительство, и руководство города, и депутаты гордумы. Появляются объекты Универсиады, Дворец дзюдо, мы его запроектировали уже давно, Академия тенниса – это частный проект, но мы видим, там уже много людей играют. Занятие спортом вообще присуще Академическому, у нас больше всего в городе велодорожек, в парке дети катаются на велосипедах и самокатах, а когда приходит зима, парк вообще становится центром притяжения, где катаются с горок на бубликах, работает каток. Поздравляю всех жителей города Екатеринбурга, особенно, конечно, жителей Академического, кстати, у нас через полтора месяца свой юбилей», – сказал Виктор Киселев. Свои поздравления прислали губернатор Евгений Куйвашев и мэр города Алексей Орлов.

В это время в телестудии ведущие и приглашенные гости проводили для зрителей мастер-классы и устраивали интересные беседы. Так, можно было научиться танцевать, получить кулинарные рецепты, послушать экспертов по воспитанию детей, задать вопросы популярным блогерам и тиктокерам, узнать о современном стрит-арте. Кстати, в Академическом появился новый 3D-рисунок.

Его создал художник Philippenzo, чьи работы есть на улицах городов Голландии, Италии, США, Колумбии и многих других стран, а теперь – и в Академическом, где он изобразил кирку и золото в стене. Попутно онлайн шли розыгрыши призов: достаточно было сделать фото просмотра эфира и подписаться на инстаграм района, а затем генератор случайных чисел выбирал победителя. Счастливчики выиграли электросамокат, Apple Watch, гаджеты для фотосъемки, Bluetooth наушники и автограф от хедлайнера площадки – Feduk.

Выступлением последнего горожане, конечно, интересовались больше всего. Известный рэпер дал концерт в Екатеринбурге, на закрытой площадке – к трансляции присоединились несколько тысяч человек. Этот праздничный эфир ещё неделю будет доступен в записи.

В предыдущие годы в Академическом также выступали известные артисты, посмотреть на которых приезжали люди из центра города – выступали «Ногу свело!", Тима Белорусских, Uma2rman, Trubetskoy, «Звери» и Loboda.

Как праздновали День города в Академическом, смотрите в нашем фоторепортаже.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 16.08.21

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