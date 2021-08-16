Тюменский застройщик взвинтил цену на землю в центре Екатеринбурга. Город рискует лишиться школы и детсада

Бизнес-сообщество и власти в Екатеринбурге продолжают обсуждать скандальную ситуацию, произошедшую в ходе продажи имущества РЖД. Комплекс зданий, который железнодорожники планировали продать за 2,3 млрд рублей, в ходе торгов подорожал на 1,5 млрд рублей. К взвинчиванию цены может быть причастен тюменский застройщик, а для Екатеринбурга это рискует обернуться невозможностью построить необходимую жителям инфраструктуру. Подробности – в материале «Нового дня».

ОАО «РЖД» продало с аукциона имущественный комплекс бывшего грузового двора станции Екатеринбург-Товарный. Это участок площадью 17,5 га рядом с центром Екатеринбурга, в микрорайоне Вокзальный, он включает 63 объекта недвижимого имущества нежилого назначения. Участок находится в 700 метрах от станции метро «Уральская» и в километре от «Динамо», до автовокзала – около 800 метров, до ж/д вокзала километр, до центра города – чуть более 3 километров. Очевидно, это весьма перспективная территория для жилой застройки.

По условиям договора, победитель торгов получает землю в аренду до 2055 года, а комплекс зданий – по договору купли-продажи, некоторые из них требуется сохранить. Железнодорожники выставили комплекс по начальной стоимости в 2,3 млрд рублей.

Проблемы в проведении аукциона начались практически сразу. Первоначально он был назначен на 12 августа, но из-за сбоев на площадке «РТС-тендер» его перенесли на 13 августа. Участвовали четыре компании. Победителем стала весьма известная в городе компания – АО «Специализированный застройщик Синара-Девелопмент». Их последняя цена – 3 млрд 828 миллионов рублей. До последнего торговалась лишь одна компания, которая взвинтила свое предложение до 3 млрд 712 миллионов рублей. Участники рынка говорят, что это организация, близкая к компании «Страна-Девелопмент». Это тюменская группа компаний, юрлица которой связаны с бизнесменом Александром Гайдуковым. Вероятно, таким образом тюменский бизнес планировал начать экспансию в Екатеринбург – предыдущая попытка была сделана около года назад. Тогда тюменцы планировали застроить территорию на Сибирском тракте неподалеку от переулка Базового. Площадь того участка – более 90 га, и для реализации планов необходимо было сменить статус участков – с ПК-1 (производственно-коммунальные объекты) на Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). Власти города отказали девелоперу (о чем сообщал РБК). Вероятно, под окончание прошлой недели бизнес-сообщество наблюдало вторую попытку тюменцев выйти на рынок Екатеринбурга. Закончилась она, как известно, для них ничем.

Итоги аукциона, на котором цену задрали на 1,5 миллиарда рублей от первоначальной, могут порадовать только РЖД. Понятно, что «Синара-Девелопмент» предпочла бы заплатить гораздо меньше. Но что важнее, ситуация может обернуться проблемами для горожан. Как «Новый День» уже упоминал, на территории рядом с ж/д вокзалом новый владелец зданий должен будет сохранить часть их них: служебные гаражи, некоторые офисные здания, ряд цехов. То есть все 17,5 га использовать под новую застройку не получится. По некоторым данным, мэрия и минстрой имели планы на эту землю – здесь должен был появиться детсад и школа.

Чиновники пытаются учитывать ошибки прошлого, когда застройщики продавали квадратные метры без инфраструктуры, а властям потом приходилось разбираться в социальном конфликте из-за отсутствия мест для детей. Землю должен был выделить застройщик. Однако и без того высокая стоимость квадратного метра на территории бывшего грузового двора может оказаться для нового владельца настолько высокой, что ему придется отказаться от планов по размещению соцобъектов на своей территории.

Инсайдеры говорят, что если чиновникам придется пересматривать свои планы (тем более за несколько недель до выборов), то компания, подхлестнувшая повышение цен в ходе торгов, рискует в итоге и при следующей своей попытке выйти на рынок Екатеринбурга встретить некоторые препоны.

Екатеринбург, Тамара Барабанова

Екатеринбург. Другие новости 16.08.21

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